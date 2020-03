Coronavirus: le nombre de morts grimpe en France

Trente trois décès liés au nouveau Covid-19 et 1784 cas de contamination confirmés ont été recensés en France, selon un nouveau bilan officiel publié mardi dans la soirée.

Depuis le début de l’épidémie, la France a enregistré 33 décès et compte à l’heure actuelle quelque 1784 cas de contamination confirmés, soit 372 cas de plus que la veille, a indiqué le Directeur général de la santé Jérôme Salomon, lors de son point de presse quotidien.

Parmi les 33 morts recensées, 19 sont des hommes et 14 sont des femmes. La majorité, soit 23 personnes avaient plus de 75 ans et souffraient de plusieurs maladies chroniques. Cinq personnes avaient moins de 64 ans mais souffraient de pathologiques lourdes et quatre avaient entre 64 et 75 ans, a précisé le responsable français.

Le Directeur général de la santé a également indiqué que parmi les personnes contaminées, 86 sont hospitalisées en réanimation “dans un état grave”.

Selon Jérôme Salomon, la France se trouvait toujours au stade deux de l’épidémie, ajoutant que l’objectif actuel des autorités sanitaires et de ralentir la propagation du virus sur le territoire.

En vue de freiner l’épidémie, plusieurs mesures restrictives ont été imposées par l’exécutif français, notamment l’interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes.

Suite à cette décision, plusieurs meetings politiques pour les municipales de dimanche prochain ainsi que des manifestations sportives et culturelles ont été annulées ou reportées.

Dans le Haut-Rhin et l’Oise, où le virus “circule avec beaucoup d’intensité”, les autorités ont décrété la fermeture à compter de lundi des écoles et des crèches pendant au moins deux semaines.

Mais le pays n’exclut pas de prendre d’autres mesures plus draconiennes si la situation venait à l’imposer.

Des mesures de confinement aussi drastiques qu’en Italie ou en Chine contre l’épidémie de coronavirus n’ont “pas lieu” d’être prises actuellement en France mais ne peuvent être exclues, a affirmé le président français Emmanuel Macron, à l’issue d’une visio conférence avec les dirigeants de l’UE.

“Nous prenons des mesures adaptées”. “Aujourd’hui, il n’y a pas lieu de prendre des décisions de cette nature” mais “si demain ou après-demain, il y avait lieu de le faire, nous l’expliquerions et peut être les prendrions-nous”, a déclaré le chef de l’Etat français.

M.S. (avec MAP)