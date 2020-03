Coronavirus: le bilan s’alourdit en Espagne

Le coronavirus a fait deux nouvelles victimes en Espagne, ce qui porte à huit le nombre total de décès, tandis que les cas de contamination ont bondi à 441, indique, samedi, le ministère de la Santé.

L’épidémie a coûté la vie à quatre personnes âgées dans la région de Madrid, ainsi qu’à une femme de 87 ans à Badalone près de Barcelone (nord-est), un homme du même âge dans la ville de Saragosse, un homme de 82 ans au Pays Basque, et à une personne décédée en février dernier, dont l’autopsie a révélé qu’elle était porteuse du virus, ont précisé les autorités régionales de la Santé, notant que toutes ces victimes souffraient des pathologies antérieures. “Il y a actuellement 441 personnes testées positives au nouveau coronavirus dans le pays”, a fait savoir le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires au ministère de la Santé, Fernando Simón, précisant que 30 patients ont été rétablis en Andalousie, aux îles Baléares, aux Canaries, à Madrid et au Pays Basque.

“Ces données indiquent que la situation est plus contrôlée qu’auparavant, dans la mesure où presque tous les nouveaux cas confirmés sont liés les uns aux autres”, a assuré Simon, relevant que la situation s’est améliorée dans plusieurs régions du pays.

Parmi les cas confirmés, 174 ont été signalés à Madrid, 30 dans la Communauté valencienne, 39 à La Rioja, 18 aux îles Canaries, 24 en Catalogne, 6 aux îles Baléares, 27 en Andalousie, 45 au Pays Basque, 6 en Estrémadure, 3 dans la communauté de Navarre, 14 à Castille et León, 10 en Cantabrie, 15 à Castille-La Manche, 11 en Aragon et 3 en Galicie.

La Direction générale de la santé publique de la Communauté autonome de Madrid a annoncé vendredi qu’elle procédera à la fermeture temporaire, pour une durée d’un mois, de tous les centres d’accueil pour personnes âgées dans la région, en vue d’éviter tout risque de contamination des pensionnaires.

S.L. (avec MAP)