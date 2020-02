Coronavirus: le bilan s’alourdit en Chine

Le nombre des décès confirmés dus au coronavirus en Chine est passé à 490 au moins tandis que celui des porteurs du virus dépasse désormais 24.300 cas, ont annoncé, mercredi, les autorités sanitaires chinoises.

Dans son point quotidien, la commission provinciale de la Santé dans la province de Hubei (centre), foyer de la nouvelle épidémie, a fait état de 65 nouveaux décès et d’une forte hausse du nombre de personnes infectées, avec 3.887 nouveaux cas confirmés.

L’épidémie, devenue une urgence sanitaire mondiale, a commencé en décembre dans un marché alimentaire de gros de la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei.

Des cas ont été signalés dans plus d’une vingtaine de pays à ce stade. A l’exception d’un Chinois arrivant de Wuhan mort aux Philippines et d’un autre malade à Hong Kong qui s’était rendu à Wuhan fin janvier, toutes les personnes décédées à cause de ce coronavirus se trouvaient en Chine continentale.

De nouvelles mesures de confinement ont été prises mardi en Chine non loin de Shanghai, la capitale économique du pays, signe de l’inquiétude des autorités face à la propagation de cette pneumonie.

S.L. (avec MAP)