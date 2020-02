Coronavirus: le bilan s’alourdit dans plusieurs pays du monde

La propagation de l’épidémie de pneumonie virale causée par le nouveau coronavirus s’est accélérée ces derniers jours, touchant, en plus de la Chine et la Corée du Sud, d’autres pays notamment de l’Europe et du Moyen-Orient et mettant à mal les marchés boursiers internationaux. Ainsi, le coronavirus, qui a déjà tué près de 2.600 personnes en Chine continentale, continue de toucher la Corée du Sud, dont le nombre de cas infectés s’élève désormais à 833 personnes et sept morts, et l’Iran qui a annoncé quatre nouveaux décès, portant à 12 le nombre de victimes de l’épidémie dans ce pays.

En Europe, l’Italie est en tête des pays les plus touchés du continent par l’épidémie du coronavirus. Une cinquième victime a été enregistrée ces derniers jours dans ce pays, qui compte désormais 219 personnes contaminées dont plus de 167 dans la seule région de Lombardie (nord).

En moins de 48 heures, l’Italie est devenue le pays le plus touché par le nouveau coronavirus en Europe. La situation en France, premier pays européen à avoir détecté un cas importé sur son sol, est pour l’instant maîtrisée, avec un seul malade, hospitalisé à Lyon, dont l’état de santé n’inspire pas d’inquiétude.

Sur le reste du continent, l’Allemagne dénombre 16 cas, le Royaume-Uni 13, et la Russie 2, tandis que la Belgique, l’Espagne la Finlande et la Suède oscillent entre une et deux contaminations. De l’autre côté de l’Atlantique, seuls le Canada (9 cas), et les Etats-Unis (35 cas, dont 18 en provenance du Diamond Princess) semblent pour le moment atteints. Plusieurs pays du Moyen-Orient et de l’Asie centrale ont également annoncé de premiers cas d’infection. Le Koweït et le Bahreïn ont annoncé ce lundi les premiers cas de contamination par le virus, en précisant que les personnes infectées revenaient de l’Iran voisin qui a enregistré jusqu’à présent 47 cas et 12 décès.

En Afghanistan, le ministre de la Santé a fait état lundi d’un premier cas de coronavirus détecté dans l’ouest de l’Afghanistan chez un patient arrivé récemment d’Iran.

Au Japon, quatre personnes sont mortes, dont trois issus du paquebot Diamond Princess et 130 cas ont été enregistrés. Plus de 630 personnes ont contracté le coronavirus à bord de ce navire, qui a été placé en quarantaine début février. Des centaines de passagers ont été autorisés à débarquer cette semaine après des tests négatifs. Le Japon a reconnu qu’une vingtaine avaient pu quitter le paquebot sans passer tous les contrôles requis. L’Australie compte jusqu’à maintenant 22 cas contaminés par le virus, dont deux évacués du Diamond Princes.

Le bilan des personnes décédées hors de Chine à cause du coronavirus s’élève donc désormais à au moins 30 morts. L’accélération des contaminations au cours des derniers jours a fortement impacté les marchés boursiers, particulièrement en Europe où les bourses de Milan, Paris et Francfort chutaient de plus de 3% dans la matinée.

La directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, avait annoncé que la crise “pourrait mettre en péril la reprise” mondiale, lors d’une réunion ministérielle du G20 en Arabie Saoudite.

S.L. (avec MAP)