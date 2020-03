Coronavirus: le bilan continue de s’alourdir en Espagne

Le nombre des cas de contamination au nouveau coronavirus a atteint 11.178 jusqu’à présent en Espagne, en hausse de 17,7% par rapport à lundi, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Le coronavirus a fait 491 victimes dans le pays, contre 297 la veille, ce qui correspond à un taux de mortalité de 4%, a précisé le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires au ministère de la Santé, Fernando Simón, lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de la réunion du Comité de gestion technique du coronavirus, présidée par le chef du gouvernement, Pedro Sánchez. Sur le nombre total de cas confirmés, 1.028 personnes ont été guéries et 563 sont placées en soins intensifs, a fait savoir le responsable. Madrid est toujours la communauté autonome la plus touchée du pays, avec 4.165 cas de contamination confirmés, soit 43% du total, avec un taux de mortalité de 7%, tandis que le nombre de personnes contaminées en Catalogne s’est élevé à 1.394.

“Nous devons être conscients que cela durera au moins 10 à 11 jours et nous ne savons pas si cette situation durera plus longtemps”, a expliqué Simon.

Le gouvernement a adopté samedi dernier un décret royal plaçant tout le pays en état d’alerte pour une période de quinze jours, en vue de freiner l’expansion du nouveau coronavirus.

L’exécutif espagnol vise, à travers cette décision, à centraliser la prise de décision, limiter la libre circulation des personnes dans tout le pays, et de réquisitionner tout type de biens. Le ministre des Transports, de la mobilité et de l’agenda urbain, José Luis Ábalos, a assuré lundi que l’état d’alerte décrété dans le pays serait prolongé au-delà de 15 jours, car, à son avis, ces deux semaines ne donneront pas à l’Espagne la “capacité de gagner la bataille” contre le coronavirus.

L’Espagne, le deuxième pays le plus touché en Europe, a procédé lundi à minuit à la fermeture de ses frontières terrestres, afin de contenir l’expansion du nouveau coronavirus.

