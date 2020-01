Coronavirus: le bilan continue de s’alourdir en Chine

Le bilan de l’épidémie de pneumonie virale en Chine est passé à 80 morts, ont indiqué les autorités locales.

Le nombre total de cas d’infections confirmés dans l’ensemble du pays a atteint 2744 après la détection de 769 nouveaux cas, selon des informations du gouvernement central.

Le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé dimanche qu’il se rendait en Chine pour discuter avec les autorités des moyens de contenir l’épidémie.

Dans le sillage de la propagation du virus, les autorités ont annoncé la suspension des voyages organisés en Chine et à l’étranger en réponse à l’épidémie. Les agences de voyage chinoises ne pourront plus vendre de réservations d’hôtels ni de voyages à des groupes, et ce à partir de lundi.

Apparu en décembre dernier dans la province chinoise de Wuhan, le nouveau coronavirus, s’est répandu dans plusieurs pays.

S.L. (avec MAP)