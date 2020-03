Coronavirus: l’Arabie saoudite suspend la Omra

L’Arabie saoudite a suspendu “temporairement” la Omra afin de prévenir la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué mercredi l’agence de presse officielle SPA.

Cette décision concerne les “citoyens (saoudiens) et les (résidents) étrangers” et vise à “assurer la sécurité des foules”, a ajouté SPA, citant une source au sein du ministère de l’Intérieur. Elle intervient une semaine après la suspension de l’octroi de visas pour la Omra.

La mesure concerne les deux villes saintes de La Mecque et Médine, “qui connaissent un flux permanent et intense de foules humaines, ce qui rend la sécurisation de ces foules de la plus haute importance”, a justifié la source. Elle fera l’objet d’un “réexamen de façon permanente” et sera “annulée dès lors que les raisons qui l’ont justifiée disparaîtront”, a-t-elle noté.

Le ministère saoudien de la Santé a confirmé lundi un premier cas de nouveau coronavirus dans le royaume, une personne testée positive après son retour d’Iran.

S.L. (avec MAP)