Coronavirus: la situation s’aggrave en Espagne

Le nombre des cas de contamination au nouveau coronavirus a atteint 19.980 en Espagne, en hausse de 2.833 en 24 heures, a annoncé, vendredi, le ministère de la Santé.

Le coronavirus a fait 235 nouveaux décès portant à 1.002 victimes le nombre total de morts depuis l’apparition du virus, contre 767 décès enregistrés jusqu’au jeudi, a fait savoir le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires au ministère de la Santé, Fernando Simón, lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de la réunion du Comité de gestion technique du coronavirus. Sur le nombre total de cas confirmés, 10.542 patients sont hospitalisés (52%), tandis que 1.588 personnes ont été guéries et 1.141 sont placées en soins intensifs, a précisé le responsable. Madrid est toujours la communauté autonome la plus touchée du pays, avec 7.165 cas de contamination confirmés et 628 décès, suivie de la Catalogne (3.270 cas) et du Pays Basque (1.465).

Simon a demandé aux citoyens de résister et de continuer à appliquer les recommandations et les consignes des autorités pour lutter contre le coronavirus, estimant que “les jours difficiles et durs arrivent maintenant”.

“Tout le monde doit maintenir la garde, car l’impact de l’état d’alerte ne peut pas durer longtemps”, a-t-il dit, ajoutant “nous parviendrons à vaincre ce virus en étant conscients de l’utilité des mesures prises, et de la nécessité de les respecter”.

Les principaux aéroports et ports du pays ont été désinfectés ces dernières heures, ainsi que des maisons de retraite et des prisons, une opération qui a nécessité la mobilisation de quelque 2.640 militaires, a souligné le chef d’état-major du ministère de la Défense, le général Miguel Angel Villarroya.

La Police nationale et la Garde civile se sont déclarées préoccupées par la “tendance à la hausse” du nombre d’arrestations pour avoir désobéi aux restrictions de confinement conformément à l’état d’alarme du Covid-19, ce qui entraînera une intensification des contrôles en raison de la proximité du week-end. Au cours des dernières 24 heures, 75 personnes ont été arrêtées, contre 60 à la veille.

Quelque 75 personnes ont été arrêtées au cours des dernières 24 heures pour n’avoir pas respecté les mesures de confinement, contre 60 la veille, selon les chiffres donnés par la Police nationale et la Garde civile, qui se sont déclarées préoccupées par la “tendance haussière” du nombre d’arrestations.

Le gouvernement espagnol a approuvé mardi un décret-royal portant des mesures visant à atténuer l’impact socio-économique de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie du nouveau coronavirus, et ce pour un budget pouvant aller jusqu’à 200 milliards d’euros.

L’Espagne est placée depuis samedi dernier en état d’alerte pour une période de quinze jours, en vue de freiner l’expansion du nouveau coronavirus.

S.L. (avec MAP)