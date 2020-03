Coronavirus en France: nouveau bilan

Trente décès liés au Coronavirus ont été recensés en France, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé publié mardi après-midi, qui fait état également de 1606 cas de contamination confirmés.

Le dernier bilan officiel, publié lundi soir, faisait état de 25 décès, pour la plupart des personnes âgées et vulnérables, et de 1.412 cas confirmés.

La France se positionne comme le second pays européen le plus touché par l’épidémie du Covid-19, après l’Italie. Les neuf principaux foyers de contamination restent le Haut-Rhin, l’Oise, la Haute-Savoie et les régions de Mulhouse et Ajaccio.

Alors que la France se situe toujours au stade 2 de l’épidémie, l’exécutif juge “inexorable”‘ le passage à la phase 3, tout en affirmant que le pays dispose du système de santé et des moyens nécessaires pour y faire face.

Pour freiner la propagation du virus, plusieurs mesures restrictives ont été imposées par l’Exécutif français, notamment l’interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes.

Suite à cette décision, plusieurs meetings politiques pour les municipales de dimanche prochain ainsi que des manifestations sportives et culturelles ont été annulées ou reportées.

Dans le Haut-Rhin et l’Oise, où le virus “circule avec beaucoup d’intensité”, les autorités ont décrété la fermeture à compter de lundi des écoles et des crèches pendant au moins deux semaines.

M.S. (avec MAP)