Coronavirus en Espagne: plus de 120 cas confirmés

Plus de 120 cas de contamination au nouveau coronavirus ont été confirmés jusqu’à présent en Espagne, et plus particulièrement dans treize régions du pays, a annoncé, lundi, le ministère espagnol de la Santé.

“Il y a actuellement plus de 120 personnes testées positives au nouveau coronavirus dans le pays, y compris les deux patients qui ont déjà quitté l’hôpital”, a précisé le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires au ministère de la Santé, Fernando Simón, notant que les autorités sanitaires examinent un éventuel rehaussement du niveau d’alerte face au coronavirus dans certaines zones de la Communauté de Madrid et du Pays basque, où l’origine de l’infection de certains cas n’a pas encore été déterminée.

“Le ministère examinera, cet après-midi, la situation avec les communautés autonomes concernées, pour relever le niveau d’alerte face au coronavirus à la phase d’atténuation dans des zones spécifiques de ces régions, en vue de limiter la mobilité et de mieux contrôler les rassemblements de personnes”, a-t-il fait savoir.

Simon a rappelé que “la mesure la plus efficace serait que les personnes présentant des symptômes d’infection prennent la responsabilité de rester chez eux” ou de porter un masque, notant que la fermeture temporaire des écoles et le télétravail, entre autres, seront également envisagés dans le cadre de la phase d’atténuation.

“Ce sont des mesures qui auront un impact socio-économique très important. C’est pour cela que nous devons les prendre au bon moment”, a dit le responsable.

Il a, par ailleurs, souligné l’existence d’environ 11 cas de contamination au nouveau coronavirus en Espagne, dont l’origine d’infection n’a pas encore été déterminée.

Parmi les cas confirmés, 32 ont été signalés à Madrid, 15 dans la Communauté valencienne, 7 aux îles Canaries, 15 en Catalogne, 2 aux îles Baléares, 12 en Andalousie, 12 au Pays Basque, 6 en Estrémadure, un dans la communauté de Navarre, 7 à Castille et León, un aux Asturies, 10 en Cantabrie et 3 à Castille-La Manche. Les autorités sanitaires du pays ont renforcé les dispositifs mis en place pour éviter une éventuelle contagion locale.

S.L. (avec MAP)