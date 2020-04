Coronavirus en Espagne: le point sur la situation

Le nombre des cas de contamination au nouveau coronavirus a atteint 208.389 en Espagne, en hausse de 4.211 en 24 heures, dont 85.915 ont été déclarés guéris, selon le dernier bilan donné mercredi par le ministère de la Santé.

La pandémie a fait 435 nouveaux décès, portant à 21.717 victimes le nombre total de morts depuis l’apparition du virus, contre 21.282 décès enregistrés jusqu’au mardi, ressort-il des données du ministère. Sur le nombre total de cas confirmés, 3.401 personnes ont été guéries en 24H, portant à 85.915 le nombre total des rétablissements.

Madrid reste de loin la communauté autonome la plus touchée du pays, avec 59.119 cas de contamination confirmés et 7.577 décès, suivie de la Catalogne avec 4.247 morts et 43.802 cas confirmés.

L’Espagne est entrée le 14 avril dans son deuxième mois de confinement prévu jusqu’au 26 courant.

Le Conseil des ministres a adopté mardi la demande de prolongation de l’état d’alerte dans le pays de quinze jours supplémentaires, soit jusqu’au 9 mai inclus, afin de renforcer la lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette mesure sera soumise ce mercredi au Congrès des députés (Chambre basse du Parlement) pour approbation.

S.L. (avec MAP)