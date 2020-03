Coronavirus en Espagne: le bilan s’alourdit

Le nombre des cas de contamination au nouveau coronavirus a atteint 24.926 en Espagne, en hausse de 4.946 en 24 heures, a annoncé, samedi, le ministère de la Santé.

Le coronavirus a fait 324 nouveaux décès portant à 1.326 victimes le nombre total de morts depuis l’apparition du virus, contre 1.002 décès enregistrés jusqu’au vendredi, a fait savoir le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires au ministère de la Santé, Fernando Simón, lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de la réunion du Comité de gestion technique du coronavirus.

Sur le nombre total de cas confirmés, 1.612 personnes sont placées en soins intensifs, soit 471 de plus par rapport à la veille, et 2.125 ont été guéries, en hausse de 540, a précisé le responsable. Madrid est toujours la communauté autonome la plus touchée du pays, avec 8.921 cas de contamination confirmés, en hausse de 1.756 par rapport à la veille, et 804 décès (+176), soit 60,6% du total des décès dans tout le pays, a noté Simon, notant que 1.542 personnes ont été guéries dans la région, soit 72,6% du total du pays. Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé ce samedi la mise en place d’un comité scientifique sur le Covid-19, composée du ministre de la Santé, Salvador Illa, et de six scientifiques, bien que ce groupe puisse être élargi avec l’intégration d’experts nationaux et internationaux dans les différents domaines de la médecine et de la science, et ce afin de lutter contre le coronavirus, rapportent les médias, citant des sources de la présidence du gouvernement.

La première réunion de ce Comité s’est déroulée par voie télématique.

Le gouvernement espagnol a approuvé mardi un décret-royal portant des mesures visant à atténuer l’impact socio-économique de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie du nouveau coronavirus, et ce pour un budget pouvant aller jusqu’à 200 milliards d’euros.

L’Espagne est placée depuis samedi dernier en état d’alerte pour une période de quinze jours, en vue de freiner l’expansion du nouveau coronavirus.

