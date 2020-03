Coronavirus en Espagne: le bilan continue de s’alourdir

Le nombre des cas de contamination au nouveau coronavirus a atteint 47.610 en Espagne, en hausse de 7.937 en 24 heures, a annoncé, mercredi, le ministère de la Santé.

La pandémie a fait 738 nouveaux décès portant à 3.434 victimes le nombre total de morts depuis l’apparition du virus, contre 2.696 décès enregistrés jusqu’au mardi, ressort-il des données du ministère. Sur le nombre total de cas confirmés, 3.166 personnes sont placées en soins intensifs, soit 530 de plus par rapport à la veille, et 5.367 ont été guéries, en hausse de 1.573. Madrid est toujours la communauté autonome la plus touchée du pays, avec 14.597 cas de contamination confirmés, en hausse de 2.245 par rapport à la veille, et 1.825 décès (+290), soit 53,15% de l’ensemble des décès. Un total de 3.031 personnes ont été guéries dans la région, soit 740 de plus en un jour, et 1.150 sont placées en soins intensifs (+100).

Face à la saturation des services funéraires de Madrid, une grande piste de patinage d’un centre commercial a été aménagée comme morgue pour accueillir les cadavres de victimes du coronavirus.

Les pavillons du parc des expositions (IFEMA) de Madrid ont, par ailleurs, été transformés en hôpital de campagne de 1.500 lits, où les premiers patients ont été transférés le weekend dernier. A terme, cet hôpital devrait compter 5.500 lits ce qui en ferait le plus grand de ce genre en Europe. L’Espagne est placée depuis le 15 mars en état d’alerte pour une période de quinze jours, en vue de freiner l’expansion du nouveau coronavirus.

Le gouvernement a adopté mardi la prolongation de l’état d’alerte de quinze jours supplémentaires jusqu’au 11 avril prochain, une mesure qui sera soumise ce mercredi au Congrès des députés (Chambre basse du Parlement) pour approbation.

S.L. (avec MAP)