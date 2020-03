Coronavirus en Algérie: plus de 300 cas confirmés, 21 décès

Trente huit nouveaux cas du coronavirus, dont deux décès, ont été enregistrés, mercredi en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 302 dont 21 décès, a relevé le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, Djamel Fourar.

Les deux cas de décès concernent un homme de Tipasa âgé de 42 ans, qui travaille dans la wilaya de Blida, et celui d’une femme de Constantine âgée de 58 ans, de retour de France le 14 mars dernier, a précisé M. Fourar lors d’une conférence de presse consacrée à l’évolution du coronavirus dans le pays.

Les autorités algériennes ont pris plusieurs mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et renforcé le dispositif mis en place pour endiguer la propagation de l’épidémie à travers le territoire national.

Elles ont ainsi décidé la fermeture de tous les cafés, restaurants et magasins, à l’exception de ceux d’alimentation (boulangeries, laiteries, épiceries, étals de fruits et légumes). Tout contrevenant à cette mesure de fermeture se verra retirer sa licence et sera porté sur une liste noire et n’aura plus aucune licence d’exploitation.

Parmi les autres mesures prises figurent l’interdiction de circulation des taxis à travers tout le territoire national et la fermeture des salles de fêtes de célébrations, de festivités familiales et autres.

S.L. (avec MAP)