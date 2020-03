Coronavirus en Algérie : 75 cas au total, dont sept décès

L’Algérie a enregistré au total 75 cas confirmés de contamination au coronavirus, dont sept décès, selon le dernier bilan publié mercredi soir par le ministère algérien de la Santé.

La wilaya de Blida demeure la plus touchée, avec un total de 51 cas confirmés enregistrés, a précisé la même source, ajoutant qu’à Alger, le nombre de contaminations confirmés s’élève à neuf, alors que la wilaya de Tizi-Ouzou arrive en troisième position avec quatre cas confirmés.

Trente-deux patients ont quitté les hôpitaux après leur guérison, a fait savoir le ministère.

Mardi, les autorités algériennes avaient annoncé plusieurs mesures pour limiter la propagation du coronavirus et qui portent notamment sur la fermeture de toutes les frontières terrestres avec les pays voisins, avec la possibilité d’autoriser le déplacement des personnes dans des cas exceptionnels et la suspension immédiate de toutes les liaisons aériennes de et vers l’Algérie.

Ces mesures, annoncées par le président algérien, Abdelmajid Tebboune, portent aussi sur la fermeture immédiate du trafic maritime, à l’exception des bateaux de transport de marchandises, l’interdiction des rassemblements et des marches quelle que soit leur forme ou objectif et la fermeture de tout foyer suspect de l’épidémie.

L’interdiction d’exporter tout produit stratégique, soit médical ou alimentaire, jusqu’à la fin de la crise, et ce pour sauvegarder le stock stratégique du pays et la suspension de la prière du vendredi et des prières collectives dans les mosquées et la fermeture des mosquées figurent aussi parmi ces mesures.

S.L. (avec MAP)