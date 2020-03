Coronavirus en Algérie: 511 cas confirmés, 31 décès

Cinquante-sept nouveaux cas confirmés de coronavirus et deux nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 511 et celui des décès à 31, a annoncé dimanche à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, Djamel Fourar.

Lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution du Covid-19 dans le pays, le Pr Fourar a indiqué que les 511 cas ont été enregistrés dans 36 wilayas dont 220 dans la wilaya de Blida.

Il a précisé que les deux nouveaux décès ont été enregistrés à Tizi Ouzou et Ain Defla, notant que le premier, âgé de 75 ans, est un émigré en France, alors que le second est un homme de 64 ans.

Le nombre de guérisons reste inchangé à 31 cas, selon la même source.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 33.244 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine.

Plus de 697.750 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 183 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 137.900 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

S.L. (avec MAP)