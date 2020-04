Coronavirus en Algérie : 275 décès (nouveau bilan par région)

Dix-neuf nouveaux décès de coronavirus ont été enregistrés en Algérie entre le 27 mars et le 11 avril courant, dont 7 cas lors des dernières 48 heures, portant le nombre total de décès à 275, alors que celui des guérisons a atteint 460, selon le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, Djamel Fourar.

Soixante-quatre nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été également enregistrés dans le pays durant les dernières 24 heures, portant ainsi le nombre total des cas confirmés à 1825, a précisé Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de l’épidémie.

Il a ajouté que les nouveaux décès ont été recensés à travers 6 wilayas, à savoir Tipasa (5 cas), Blida (4), Tlemcen (4), Alger (3), El-Oued (2) et un cas à Bejaia, a précisé Fourar.

El d’ajouter que l’ensemble des cas au coronavirus ont été enregistrés à travers 46 wilayas, dont 60% ont plus de 50 ans, alors que les décès ont été recensés à travers 34 wilayas.

Le responsable a de même souligné que 1722 patients sont traités à la chloroquine et que 60 malades sont en soins intensifs, faisant remarquer, en outre, que 27 wilayas n’ont enregistré aucun cas au coronavirus ce samedi et que 15 wilayas ont enregistré entre un et trois cas.

