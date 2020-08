Coronavirus: Emmanuel Macron réunit un Conseil de défense

Le Président français Emmanuel Macron a réuni, mardi à l’Elysée, un nouveau Conseil de défense destiné à faire le point sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et les différents protocoles sanitaires mis en place pour la rentrée, alors que la France connaît un rebond de contaminations.

Le chef de l’Etat français a réuni une bonne partie du gouvernement autour du Premier ministre Jean Castex. Huit ministres étaient présents, dont ceux de la Santé Olivier Véran, des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de l’Intérieur Gérald Darmanin, alors que huit autres ministres y participaient en visioconférence, comme celui de l’Education Jean-Michel Blanquer, de l’Economie Bruno Le Maire, et de la Transition écologique Barbara Pompili, ainsi que le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

Lors de cette réunion d’environ trois heures, une évaluation a été faite de l’évolution de l’épidémie en particulier dans les régions où le virus circule le plus comme l’Ile-de-France ou Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que des protocoles sanitaires mis en place pour la rentrée alors que le port du masque sera obligatoire dans les entreprises, les collèges et les lycées à partir du 1er septembre.

Selon les médias du pays, la question des jauges dans les manifestations sportives ou culturelles ainsi que celle des contrôles aux frontières ont été également évoquées.

Les mesures prises dans le cadre de ce Conseil de défense vont être précisées mercredi lors du premier Conseil des ministres de la rentrée.

« Priorité santé. J’ai réuni ce matin un conseil de défense pour organiser la rentrée dans les meilleures conditions possibles au regard de l’évolution épidémique. École, travail, lieux publics : partout des règles claires pour permettre à chacun de reprendre en confiance », a déclaré sur Twitter le Président français.

Il a également appelé les Français à apprendre à vivre avec le virus pour surmonter la crise.

« Pour surmonter la crise sanitaire, nous devons apprendre à vivre avec le virus. Il n’y a pas de fatalité : si nous faisons preuve d’unité et de sens des responsabilités, nous réussirons », a affirmé M. Macron, qui a annoncé que le plan de relance pour la reconstruction économique, écologique et sociale « sera présenté dès la semaine prochaine ».

Initialement prévu pour ce mardi, la présentation du plan de relance a été reportée d’une semaine, afin de préparer la rentrée sur le plan sanitaire, dans le contexte d’un rebond inquiétant des contaminations au Covid-19.

A travers ce plan de relance de 100 milliards d’euros, en plus des 460 milliards déjà engagés en mesures sectorielles et de soutien à l’économie depuis le début de l’épidémie, le gouvernement français entend accélérer, sur deux ans, la reprise et la transformation de l’économie française, fortement impactée par la crise due à la pandémie du nouveau coronavirus.

