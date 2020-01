Coronavirus: des chercheurs américains s’activent

Les États-Unis travaillent sur un vaccin contre la nouvelle infection au nouveau coronavirus qui a tué au moins 106 morts en Chine et s’est propagé dans plusieurs pays, mais il faudrait plusieurs mois avant qu’il soit approuvé, ont déclaré mardi des responsables américains de la santé.

Les agences fédérales adoptent une approche en trois axes pour répondre au nouveau coronavirus: développer et améliorer les tests de diagnostic, examiner les médicaments antiviraux expérimentaux et travailler à développer un vaccin, a déclaré Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, relevant des Instituts nationaux de la Santé (NIH), lors d’une conférence de presse à Washington.

Fauci a indiqué que son agence développait un vaccin, qui entrerait dans un essai de phase un dans les trois mois, soulignant, toutefois, que même si les tests commençaient au printemps, il faudrait probablement plusieurs mois avant que les autorités puissent déployer un vaccin potentiellement fonctionnel pour les patients.

Dans seulement trois mois, les chercheurs américains testeront probablement le premier d’un certain nombre de vaccins expérimentaux potentiels, a-t-il dit, notant que trois mois, de la séquence des gènes aux tests humains initiaux, serait le plus rapide que l’agence ait jamais fait pour lancer un vaccin.

Par ailleurs, le responsable américain a estimé que s’il s’avérait que le virus pouvait se propager à partir d’une personne qui ne présentait aucun symptôme, cela entraînerait des changements dans les efforts de riposte, rappelant que des coronavirus similaires provenant d’épidémies passées – SRAS et MERS – ne se sont pas propagés en l’absence de symptômes, mais cela ne signifie pas que le nouveau se comportera de la même manière.

“Même s’il y a une transmission asymptomatique, dans toute l’histoire des virus respiratoires de tout type, la transmission asymptomatique n’a jamais été le conducteur des épidémies”, a déclaré Fauci, soulignant que “le conducteur des épidémies a toujours été une personne symptomatique”.

Aux États-Unis, le nombre de cas d’infection au coronavirus reste cinq, tous parmi des personnes récemment rentrées de Wuhan, en Chine, mais les autorités de la Santé américains ont réitéré que la maladie – bien que grave – ne constitue pas actuellement une menace pour les Américains ordinaires.

“À ce stade, les Américains ne devraient pas s’inquiéter pour leur propre sécurité”, a déclaré Alex Azar, ministre de la Santé et des Services sociaux lors de la conférence de presse.

Alors que le risque pour la plupart des Américains reste faible, le Dr Nancy Messonnier, directrice du Centre national de vaccination et des maladies respiratoires relevant des Centres de la prévention des maladies et la prévention (CDC), a noté que “le risque dépend de l’exposition”, ajoutant que les travailleurs de la santé ou ceux qui savent qu’ils ont été en contact avec une personne exposée au virus doivent prendre des précautions.

Par ailleurs, M. Azar a déclaré que les autorités chinoises avaient refusé l’envoi par les États-Unis de responsables du CDC dans le pays pour aider à la riposte à l’épidémie. L’offre a été faite pour la première fois le 6 janvier, a-t-il déclaré, ajoutant que les responsables américains ont continué d’exhorter le pays à plus de transparence à mesure que la maladie se propage.

“Il s’agit d’un problème de santé publique majeur, et nous avons besoin des meilleurs professionnels de la santé publique du monde en ce moment”, a-t-il expliqué.

Le ministre a, toutefois, reconnu que la Chine avait rapidement mis la séquence génétique du virus à la disposition des scientifiques, ce qui permettra au CDC de créer un test de diagnostic rapide dans une semaine.

