Coronavirus: de nouveaux décès en Chine

Le bilan quotidien en Chine des décès dus au nouveau coronavirus (Covid-19) est reparti légèrement à la baisse dimanche avec 35 morts contre 47 la veille, a annoncé la Commission nationale de la Santé.

Cependant, le nombre de nouvelles contaminations a poursuivi sa hausse avec 573 cas recensés dans l’ensemble du pays contre 427 annoncés samedi, ce qui fait grimper le bilan à 79.251 infections au total dont 2.870 décès.

Le chiffre quotidien des nouvelles contaminations était tombé vendredi à 327, soit le bilan le plus bas depuis le 25 janvier.

Tous les nouveaux cas de contamination annoncés dimanche, sauf trois, ont été enregistrés au Hubei, la province de l’épicentre de l’épidémie, selon la même source.

Pékin maintient des mesures extrêmement strictes contre l’épidémie, avec 56 millions de personnes confinées dans le Hubei, et des restrictions ont été imposées pour éviter les regroupements de foules dans tout le pays, y compris en fermant les écoles.

L’épidémie, apparue fin 2019 sur un marché de Wuhan (Chine), a déjà fait plus de 2.900 morts dans le monde, dont l’immense majorité en Chine, et infecté plus de 85.000 personnes.

DH