Coronavirus: de nouveaux cas confirmés en France

Cinq nouveaux cas de personnes ayant contracté le coronavirus 2019-nCoV ont été diagnostiqués en France, a annoncé samedi la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

Il s’agit de quatre adultes et un enfant, dont l’état de santé n’inspire pas d’inquiétude, a précisé la ministre dans des déclarations rapportés par les médias du pays. Il s’agit d’un “cluster”, c’est-à-dire un regroupement de plusieurs cas autour d’un cas initial, lequel est un ressortissant britannique qui a séjourné en Haute-Savoie, de retour de Singapour, a expliqué la ministre.

Ces nouveaux cas portent à onze le nombre de personnes contaminés au nouveau virus, qui a déjà contaminé plus de 34.500 personnes à travers le monde et tué 722 patients en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao).

Vendredi, la ministre de la Santé a annoncé qu’un nouveau groupe de ressortissants français sera rapatrié dimanche de la ville chinoise de Wuhan, foyer de l’épidémie du nouveau virus. Il s’agit de 38 Français supplémentaires qui seront rapatriés par un vol organisé par les autorités britanniques.

Les rapatriés seront placés en confinement pendant 14 jours, à l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d’Aix-en-Provence, mais sans être mélangés aux autres Français rentrés dans le pays dimanche dernier, a expliqué la responsable gouvernementale, ajoutant qu’ils seront soumis à des tests à leur arrivée sur le territoire français.

La France a été parmi les premiers pays européens à procéder au rapatriement de ses ressortissants de Wuhan.

Quelque 260 Français ont regagné l’hexagone jusqu’à présent via deux vols directs de Wuhan. Ils ont été placés en quarantaine dès leur arrivée.

