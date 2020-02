Coronavirus: de nouveaux cas confirmés en Espagne

Sept cas de contamination au nouveau coronavirus ont été confirmés jusqu’à présent en Espagne, et plus particulièrement à Tenerife (Iles Canaries), Barcelone (Catalogne), Madrid et à Castellón (Valence), ont annoncé mercredi les autorités sanitaires locales.

Outre les trois cas confirmés mardi à Tenerife et à Barcelone, deux nouveaux cas ont été signalés sur les îles Canaries, un à Madrid et un autre à Castellón, ont précisé les autorités, notant que tous les patients ont déjà séjourné dans le nord de l’Italie.

Aux îles Canaries, quatre personnes ont été jusqu’à présent testées positives au nouveau coronavirus. Il s’agit d’un couple italien provenant de la région de Lombardie (nord de l’Italie), qui se trouve depuis le 17 février à Tenerife en séjour touristique, ainsi que deux personnes qui ont voyagé et eu un contact direct avec ce couple. Environ 760 personnes se trouvaient confinées dans l’hôtel où a séjourné le couple italien. Il s’agit d’une mesure de sécurité qui s’inscrit dans le cadre du protocole activé par les autorités sanitaires dans les cas similaires.

A Madrid, un jeune de 24 ans, qui a séjourné dans le nord de l’Italie, a été testé positif au nouveau coronavirus et admis à l’hôpital Carlos II, selon le département de santé de la Communauté autonome de Madrid. Il s’agit aussi d’un homme qui a été testé positif au coronavirus à l’hôpital La Plana à Vila-real (Castellón), a affirmé le département de santé de la Communauté valencienne.

Une Italienne de 36 ans résidant à Barcelone, qui a séjourné la semaine dernière dans le nord de l’Italie, a été, quant à elle, testée positive au coronavirus, a souligné mardi la conseillère de la Santé de la Catalogne, Alba Vergés, notant que les symptômes qu’elle présente “ne sont pas inquiétants”.

Quelque 25 personnes, qui ont été en contact avec le premier cas de nouveau coronavirus confirmé à Barcelone en Catalogne, ont été placées à l’isolement.

Les deux premiers cas de contamination au coronavirus dans le pays ibérique sont un ressortissant britannique à Palma de Majorque, aux ’îles Baléares, et un ressortissant allemand à l’île de La Gomera, aux Iles Canaries, qui a quitté l’hôpital.

Après l’annonce mardi de deux nouveaux cas de coronavirus, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a appelé à la “tranquillité” et à faire “confiance” au système de santé publique espagnol.

S.L. (avec MAP)