Coronavirus: Cheb Khaled victime d’une rumeur

Les fake news n’épargnent personne! Et des Cassandre et autres oiseaux de mauvais augure s’évertuent inlassablement à fabriquer des rumeurs fallacieuses sur Untel ou Untel.

Cette fois-ci, c’est Cheb Khaled qui a été la cible de ces individus sans foi, ni loi, aux intentions malveillantes et pusillanimes. Ainsi, plusieurs pages sur les réseaux sociaux ont osé prétendre que “le roi du raï” a succombé, dans une clinique privée parisienne, victime du Covid-19.

Sitôt ces rumeurs macabres colportées, des sources proches du chanteur ont apporté un cinglant démenti à ces fake news. Et de souligner que Cheb Khaleb est bel et bien en très bonne santé et qu’il aucunement contracté le nouveau coronavirus.

Sauf que le “décès” supposé de l’interprète de “Aicha”, entre autres succès planétaires, a fait son effet néfaste au sein de ses nombreux fans et admirateurs. Ces derniers ont exprimé leur douleur immense à cette nouvelle, mais certains ont eu quand même la présence d’esprit de s’assurer de la véracité de cette information.

A rappeler que les rumeurs sur la mort de Cheb Khaled n’ont pas attendu le temps du Covid-19. D’autres rumeurs avaient précédé celles d’aujourd’hui, ces derniers mois. Un fois, “on” avait annoncé le décès du “roi du raï” dans un accident de voiture et, une autre fois, de mort naturelle!

Larbi Alaoui