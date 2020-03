Coronavirus: ce que pensent les Français des mesures de confinement (sondage)

Les Français approuvent à 93% les mesures de confinement de 15 jours minimum annoncées par le président français Emmanuel Macron, selon les résultats d’un nouveau sondage publié mercredi.

D’après ce sondage Elabe/Berger-Levrault pour la chaîne française d’information en continu BFMTV, 84% des sondés se disent favorables au déploiement de 100.000 éléments des forces de l’ordre pour contrôler le respect de ces règles et sanctionner leur non-respect.

En outre, la fermeture des frontières de l’espace Schengen est soutenue à 94% par les Français et la mobilisation de l’armée dans la région Grand Est pour désengorger les hôpitaux à 96%.

Côté économique, 97% des Français interrogés accueillent favorablement les mesures de soutien aux entreprises et aux salariés tandis que sur le plan politique, 93% des personnes sondées disent soutenir la suspension de l’ensemble des réformes gouvernementales en cours et 95% approuvent le report du second tour des élections municipales, initialement prévu dimanche prochain.

Sur un autre volet, 57% des Français considèrent que malgré les annonces et les mesures prises ces derniers jours, la France n’est pas prête à affronter le Covid-19.

Au lendemain de l’allocution du chef de l’Etat, 81% des Français se disent inquiets face à l’épidémie, une hausse de 20 points par rapport au dernier sondage des 12 et 13 mars dernier. 30% parmi elles affirment être “très inquiètes”, un chiffre en hausse de 13 points par rapport à la fin de semaine dernière.

Macron avait annoncé, lundi soir dans un discours télévisé, la stricte limitation des déplacements pendant au moins 15 jours. Cette mesure a été accompagnée par l’annonce d’une batterie de mesures politiques et économiques pour venir en aide aux entreprises en difficulté ainsi qu’aux travailleurs.

Parmi ces mesures, un plan de soutien de 45 milliards d’euros au profit des entreprises et des salariés dans le cadre des mesures visant à atténuer l’impact de l’épidémie du nouveau coronavirus sur l’économie française, avait annoncé mardi le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

En France, le nombre de décès liés au Coronavirus a atteint 175 sur 7.730 cas de contamination confirmés.

S.L. (avec MAP)