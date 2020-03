Coronavirus: après le Maroc, la Tunisie ferme ses frontières

Le chef du gouvernement tunisien, Elyès Fakhfakh a annoncé, lundi soir, la fermeture des frontières terrestres et aériennes de la Tunisie afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Le verrouillage des frontières terrestres et aériennes s’ajoute à celles maritimes, à l’exclusion du transport des marchandises, a précisé Fakhfakh lors d’une allocution télévisée. Il a ajouté qu’un conseil ministériel restreint s’est réuni et a décidé de “fermer les frontières aériennes et terrestres excepté les marchandises et les voyages de rapatriement.

Il a fait savoir qu’à partir de mercredi, les rassemblement seront également interdits dans les hammams, les fêtes et dans les marchés, tandis que le travail dans les secteurs public et privé devra s’organiser en deux tranches d’horaires de cinq heures chacun, afin de limiter la fréquentation des transports. Toutes les manifestations et compétitions sportives sont annulées, a ajouté le responsable.

Pour faire face à la pandémie, notamment en prévision de son pic maximum, a indiqué Fakhfakh, un plan préventif a été élaboré, “prenant en compte toutes les précautions appropriées”.

Il a fait état de l’accroissement de la capacité d’hospitalisation et de prise en charge des patients, ainsi que du renforcement des équipements, et de la mobilisation d’effectifs additionnels de soignants, médecins, ambulanciers et autres personnels de santé.

Pour ce qui est soutien aux entreprises et aux travailleurs indépendants pouvant subir des effets économiques et financiers conséquents, le chef du gouvernement tunisien a noté qu’une estimation d’impact est amorcée afin d’identifier les mesures d’accompagnement nécessaires.

Fakhfakh a rassuré que la Tunisie est capable de faire face à cette pandémie sans “énormes frais, et avec le minimum de dégâts”, misant sur le civisme des Tunisiens, le respect des règles d’hygiène, de prévention et de confinement s’il y a lieu.

Ce renforcement des restrictions intervient alors que la Tunisie a identifié 24 cas confirmés de covid-19.

S.L. (avec MAP)