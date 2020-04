Coronavirus: 82% des Français sont inquiets

Plus de 8 Français sur 10 se sont dits inquiets face à la propagation du nouveau coronavirus, qui a fait près de 21 mille morts depuis le début de l’épidémie en France le 1er mars dernier, selon les résultats d’un sondage publié mercredi.

Un quart des sondés affirment être très inquiets, 57% plutôt inquiets et 18% ne se disent pas vraiment voire pas du tout préoccupés, d’après une étude réalisée par l’Institut Elabe pour Bfmtv auprès d’un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

En outre, 66% d’entre eux se disent actuellement inquiets, dont 14% très inquiets par rapport au début du déconfinement prévu à partir du 11 mai, tandis que 34% affirment être confiants et seuls 3% très confiants.

Sur un autre volet, 63% des personnes interrogées disent avoir une opinion négative sur la préparation du déconfinement, un chiffre en hausse de 11 points par rapport à la semaine précédente.

La confiance accordée à l’exécutif pour gérer cette crise s’établit cette semaine à 42%, soit 3 points de moins par rapport à mercredi dernier.

Concernant le pays qui gère le mieux cette crise sanitaire, 73% des personnes interrogées ont cité l’Allemagne en comparaison à la France.

Par ailleurs, 7 Français sur 10 envisagent de porter un masque après le déconfinement quelle que soit la situation envisagée, chiffre qui grimpe à 9 Français sur 10 concernant les transports en commun ou pour la visite à des personnes vulnérables.

Les chiffres révèlent également que 85% des Français envisagent de porter un masque en faisant leurs courses, 80% sur leur lieu de travail et 75% comptent même en faire porter à leurs enfants dès leur retour à l’école, à compter du 11 mai.

L’étude a été réalisée par Internet le 20 et 21 avril 2020 après la conférence de presse du premier ministre Edouard Philippe et du ministre de la Santé Olivier Véran.

S.L. (avec MAP)