Coronavirus: 605 nouveaux décès en Espagne

Le nombre des cas de contamination au nouveau coronavirus a atteint 157.022 en Espagne, en hausse de 4.576 en 24 heures, dont 55.668 ont été déclarés guéris, a annoncé, vendredi, le ministère de la Santé.

La pandémie a fait 605 nouveaux décès portant à 15.843 victimes le nombre total de morts depuis l’apparition du virus, soit son niveau le plus bas enregistré depuis le 24 mars, contre 15.338 décès enregistrés jusqu’au jeudi, ressort-il des données du ministère. Sur le nombre total de cas confirmés, 55.668 personnes ont été guéries, en hausse de 3.603 par rapport à la veille. Madrid est toujours la communauté autonome la plus touchée du pays, avec 44.783 cas de contamination confirmés et 5.972 décès, suivie de la Catalogne avec 3.231 morts et 31.824 cas confirmés.

L’Espagne est placée depuis le 15 mars en état d’alerte pour une période de quinze jours, qui a été prolongée jusqu’au 11 avril, en vue de freiner la propagation du coronavirus.

Le Congrès des députés espagnol (Chambre basse du Parlement) a adopté jeudi la deuxième prolongation de l’état d’alerte de quinze jours supplémentaires jusqu’au 26 avril, afin de renforcer la lutte contre cette pandémie, une mesure qui a été approuvée mardi par le Conseil des ministres.

S.L. (avec MAP)