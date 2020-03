Coronavirus: 3ème décès en Algérie

Un troisième cas de décès par coronavirus a été enregistré en Algérie, a annoncé samedi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Il s’agit d’une femme âgée de 51 ans dans la wilaya de Blida, a précisé le ministère, faisant état également de 10 nouveaux cas portant à 37 le nombre de cas confirmés dans le pays.

Les 10 nouveaux cas ont été enregistrés dans les wilayas de Blida (7), Tizi Ouzou (2) et 1 à Alger, indique-t-on de même source.

Dans un communiqué, le ministère ajoute que “l’enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes contacts”, relevant que le dispositif de veille et d’alerte mis en place “demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau”.

Pour rappel, les autorités algériennes avaient décidé la fermeture de tous les établissements scolaires, y compris les centres de formation et les écoles coraniques, à compter de jeudi et jusqu’à la fin des vacances scolaires, prévues le 5 avril prochain.

S.L. (avec MAP)