Coronavirus: 38% des Français prêts à supporter un confinement au-delà du 15 mai

38% des Français se disent prêts à supporter un confinement allant au-delà du 15 mai, dans le contexte de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, selon les résultats d’un sondage publié mercredi.

D’après le sondage réalisé par l’institut Elab pour le compte de la chaîne d’information en continu Bfmtv, 20% des personnes interrogées ont déclaré se sentir capables de résister jusqu’au 15 mai, et 31% jusqu’au 30 avril.

Au total, 58% des sondés se sont dits prêts à être confinés après le 30 avril et seuls 11% se sentent incapables d’aller au delà du 15 avril, date prévue par le gouvernement français pour une sortie du confinement si la situation sanitaire venait à le permettre.

Sur un autre volet, 67% des personnes sondées ont affirmé garder “bon moral”, selon cette enquête d’opinion.

Par ailleurs, 43% des participants ont affirmé faire confiance à l’exécutif pour lutter contre l’épidémie du coronavirus, soit deux points supplémentaires par rapport à la dernière enquête.

Dans le détail, 34% des personnes interrogées ont déclaré faire plutôt confiance à l’exécutif et 9% faire tout à fait confiance au président de l’Etat et son gouvernement pour gérer la crise sanitaire liée au Covid-19.

L’étude a été réalisée par Internet sur un échantillon représentatif de la population française de 1005 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, les 6 et 7 avril.

La France, qui a franchi mardi la barre des 10.000 décès liés au Covid-19, est entrée dans la 4ème semaine du confinement décrété le 17 mars pour freiner l’expansion de l’épidémie. Le confinement risque d’être prolongé au-delà du 15 avril.

S.L. (avec MAP)