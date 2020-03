Coronavirus: 2.182 décès en Espagne

Madrid est toujours la communauté autonome la plus touchée du pays, avec 10.575 cas de contamination confirmés, en hausse de 873 par rapport à la veille, et 1.263 décès (+242). Un total de 2.063 personnes ont été guéries dans la région, soit 164 de plus en un jour, et 942 sont placées en soins intensifs (+108).

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a appelé, dimanche, tous les partis politiques représentés au Congrès des députés (Chambre basse du Parlement) à soutenir la prolongation de l’état d’alerte dans le pays jusqu’au 11 avril prochain, pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

La demande de prolongation de l’état d’alerte de quinze jours supplémentaires sera adoptée mardi par le Conseil des ministres, avant qu’elle soit soumise le lendemain au Congrès des députés pour approbation, comme l’exige la Constitution espagnole.

Le gouvernement espagnol a approuvé mardi dernier un décret-royal portant des mesures visant à atténuer l’impact socio-économique de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie du nouveau coronavirus, et ce pour un budget pouvant aller jusqu’à 200 milliards d’euros.

L’Espagne est placée depuis le 15 mars en état d’alerte pour une période de quinze jours, en vue de freiner l’expansion du nouveau coronavirus.

S.L. (avec MAP)