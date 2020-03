Coronavirus: 16 décès en France (Officiel)

Un nouveau bilan diffusé, ce samedi soir, par les autorités sanitaires fait état de 16 décès liés au nouveau Covid-19, et 949 cas confirmés en France.

“Le coronavirus a fait cinq nouveaux morts, ce qui porte à 16 le nombre de décès en France”, a indiqué le Directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, lors d’une conférence de presse, ajoutant que le nombre de cas confirmés s’élève, à l’heure actuelle, à 949, soit 336 de plus en 24 heures.

Le responsable a précisé que les 16 victimes étaient onze hommes et cinq femmes. Douze d’entre eux étaient âgés de plus de 70 ans, avec de “nombreuses co-morbidités sous-jacentes”.

S’agissant des cas de contamination, le Directeur de la Santé a indiqué qu’il « y avait ce soir 45 personnes en réanimation, soit 16 de plus qu’hier ». Mais, “c’est moins que dans les épidémies de grippe classiques”, a-t-il tenu à rassurer.

Il a également affirmé que la France est « toujours au stade 2 », de l’épidémie, « avec l’objectif clair de freiner la propagation du virus sur le territoire national”. Mais « nous évoluerons vers le stade 3 de façon progressive, inéluctable, puis arriverons au stade 4, qui signe le retour à la normale”, a-t-il détaillé.

Face à la propagation rapide de l’épidémie, le gouvernement a décidé de fermer à partir de lundi et pour 15 jours, les établissements scolaires (crèches, maternelles, collèges et lycées), dans les départements de l’Oise et du Haut-Rhin où le coronavirus “circule avec beaucoup d’intensité”.

M.S. (avec MAP)