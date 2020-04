Confinement: Netflix cartonne !

La plateforme service de streaming en ligne, Nteflix, a ajouté un record de 15,8 millions d’abonnés dans le monde entre janvier et mars, alors qu’une grande partie de la population de la planète est confinée à domicile à cause de la pandémie de COVID-19.

Ce chiffre, annoncé mardi par Netflix dans son rapport sur les résultats trimestriels, est le double de ce que la plupart des analystes de Wall Street attendaient pour la période et est de loin le plus gros ajout trimestriel depuis que la plateforme de streaming est devenue une entreprise mature il y a plusieurs années.

En janvier, avant que le virus ne se propage dans le monde, Netflix a prédit environ sept millions de nouveaux abonnés mondiaux pour le trimestre.

“Nous sommes parfaitement conscients que nous avons la chance d’avoir un service encore plus significatif pour les personnes confinées à domicile et que nous pouvons opérer à distance avec un minimum de perturbations à court et moyen terme”, a déclaré la société dans une lettre aux investisseurs.

“Comme pour les autres services de divertissement à domicile, nous assistons à un visionnage temporairement plus élevé et à une augmentation des abonnements”, ajoute l’entreprise.

Le record précédent pour les nouveaux abonnés mondiaux était de 9,6 millions, ce dont Netflix se vantait au même trimestre il y a un an.

Lorsque la pandémie de coronavirus a commencé à se propager aux États-Unis à la mi-mars, le cours des actions de Netflix était de 299 $, son plus bas niveau depuis décembre. Un mois plus tard, le cours de l’action a grimpé de 46%, atteignant un sommet historique de 438 $ la semaine dernière.

Environ 2,3 millions des nouveaux abonnés sont aux États-Unis et au Canada. Ce nombre est plus du double de la tendance observée au cours des derniers trimestres, où les pays comptaient souvent moins d’un million d’ajouts nets. Netflix compte désormais 183 millions d’abonnés dans le monde, dont plus de 60 millions aux États-Unis.

S.L. (avec MAP)