Comment Trump veut combattre le coronavirus

Le président américain Donald Trump et le vice-président Mike Pence ont annoncé samedi des restrictions de voyage supplémentaires en provenance de l’Iran et une augmentation des avertissements concernant les arrivées depuis l’Italie et la Corée du Sud pour combattre le coronavirus après l’annonce du premier décès dans l’Etat de Washington, dans le nord-ouest des Etats-Unis.

Pence, qui a été chargé de la réponse de l’administration au coronavirus, a déclaré que les États-Unis empêcheraient tout ressortissant étranger ayant visité l’Iran dans les 14 derniers jours. L’administration exhorte également les Américains à ne pas se rendre dans les régions d’Italie et de Corée du Sud qui ont été durement touchées par le virus.

Les voyages de la Chine aux États-Unis ont déjà été limités et Trump a déclaré qu’il envisageait également des restrictions à l’entrée depuis la frontière sud des Etats-Unis.

Trump a décrit la victime du coronavirus décédée samedi dans le comté de King à Washington comme “une femme merveilleuse” dans la cinquantaine qui était “à un risque médical élevé”. Il a ajouté que quatre autres Américains étaient grièvement malades, précisant qu’il y a actuellement 22 cas confirmés.

“Des cas supplémentaires aux États-Unis sont probables, mais les individus en bonne santé devraient être en mesure de se rétablir complètement”, a dit le président américain. “Si vous êtes en bonne santé, vous passerez probablement par un processus et tout ira bien”, a-t-il rassuré.

Le Locataire de la Maison Blanche a également exhorté les médias et les politiciens à “ne rien faire pour provoquer la panique”.

“Il n’y a aucune raison de paniquer du tout”, a déclaré Trump, ajoutant : “Notre pays est prêt à toute circonstance.”

La réaction de la Maison Blanche est intervenue après que trois nouveaux cas confirmés ou présumés de la maladie à coronavirus COVID-19 contractée d’une source inconnue ont été signalés vendredi dans les Etats de Californie, de l’Oregon et de Washington, dans l’ouest des Etats-Unis.

