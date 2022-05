Climat : Bruxelles vise 100 villes neutres d’ici à 2030

La Commission européenne (CE) a annoncé, jeudi, la participation de 100 villes à la mission de l’UE visant à rendre les villes neutres pour le climat et intelligentes d’ici à 2030.

Les 100 villes sont situées dans l’ensemble des 27 États membres, 12 autres villes étant situées dans des pays associés ou susceptibles d’être associés à Horizon Europe, le programme de recherche et d’innovation de l’UE (2021-2027).

»La transition écologique fait actuellement son chemin dans toute l’Europe, mais il y a toujours besoin de pionniers, qui se fixent des objectifs encore plus élevés. Ces villes nous montrent la voie à suivre pour un avenir plus sain’’, a déclaré Ursula von der Leyen, cheffe de l’Exécutif européen.

Selon la CE, les zones urbaines abritent 75 % des citoyens de l’UE. À l’échelle mondiale, les zones urbaines consomment plus de 65 % de l’énergie produite, ce qui représente plus de 70 % des émissions de CO2. D’où l’importance pour ces villes d’’’agir en tant qu’écosystèmes d’expérimentation et d’innovation pour aider toutes les autres dans leur transition vers une neutralité climatique d’ici à 2050’’.

Les villes retenues recevront 360 millions d’euros de financement au titre d’Horizon Europe pour la période 2022-23, afin d’engager les trajectoires d’innovation vers la neutralité climatique d’ici à 2030. Les actions de recherche et d’innovation porteront sur la mobilité propre, l’efficacité énergétique et la planification urbaine verte, et offriront la possibilité de mettre en place des initiatives communes et de renforcer les collaborations en synergie avec d’autres programmes de l’UE.

Les villes profiteront, entre autres avantages, de conseils et d’une assistance sur mesure grâce à une plateforme consacrée à la mise en œuvre de la mission et gérée par NetZeroCities, de solutions de financement supplémentaires et de la possibilité de s’associer à de grandes actions d’innovation et à des projets pilotes. La mission propose également des possibilités de mise en réseau, l’échange de bonnes pratiques entre les villes et un soutien pour associer les citoyens à la mission.

La Commission a invité les 100 villes sélectionnées à élaborer des contrats de ville climatique, qui comprendront un plan global pour la neutralité climatique dans tous les secteurs tels que l’énergie, les bâtiments, la gestion des déchets et les transports, ainsi que des plans d’investissement connexes. Ce processus associera les citoyens, les organismes de recherche et le secteur privé. Les engagements clairs et visibles pris par les villes dans le cadre des contrats pour le climat (‘’Climate City Contracts’’) leur permettront de dialoguer avec les autorités européennes, nationales et régionales, et surtout avec leurs propres citoyens, afin d’atteindre cet objectif ambitieux.

