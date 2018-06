Cinq morts aux Etats-Unis: ce que l’on sait (VIDEO)

Le siège du quotidien américain Capital Gazette à Annapolis, la capitale de l’Etat du Maryland aux Etats-Unis, a été touché par une fusillade hier jeudi 28 juin à 14h40 heure locale. Cinq personnes sont mortes et plusieurs se trouvent dans un état grave.

Selon les médias américains, le suspect est un habitant du Maryland âgée de 38 ans. Il avait poursuivi en justice le quotidien en 2011 pour “diffamation à la suite d’un article”.

Phil Davis, l’un des journalistes du quotidien présent au moment des faits, a décrit la fusillade sur son compte Twitter : “un tireur a ouvert le feu à mon travail, plusieurs personnes sont mortes. Le tireur a tiré à travers la porte en verre du bureau et a ouvert le feu sur plusieurs employés (…) il n’y a rien de plus terrifiant que d’entendre plusieurs personnes se faire tirer dessus alors que vous êtes caché sous votre bureau et que vous entendez le tireur recharger son arme”.

Le suspect a été interpellé par la police et est actuellement interrogé.

D.K.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload

— Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018