Chine : Recul des infections au Covid-19

La Chine a enregistré samedi un léger recul des infections quotidiennes au Covid-19, le pays totalisant 1.656 cas contre 2.157 vendredi, selon les données publiées dimanche par la commission nationale de la Santé.

La majorité de ces nouveaux cas ont été comptabilisés dans la province de Jilin (nord-est) avec 1.191 infections.

Aucun cas de décès lié au Covid-19 n’a été annoncé dimanche.

Le recul des cas enregistré samedi est dû à la baisse des tests pendant les weekends, indiquent les médias.

Samedi, les autorités sanitaires chinoises ont signalé deux cas de décès dus au Coronavirus, les premiers depuis plus d’un an. Il s’agit de deux personnes âgées de plus de 60 ans qui souffraient d’autres maladies. L’une des deux personnes n’était pas vaccinée, ont indiqué les autorités.

Ces deux décès portent à 4.638 le nombre de morts dus aux coronavirus dans le pays depuis le début de la pandémie.

Le président Xi Jinping a appelé cette semaine à intensifier les efforts visant à freiner au plus vite la propagation du Covid-19 dans le pays dans le cadre de la stratégie « tolérance zéro » adoptée par le pays.

La stratégie avait permis à la Chine d’endiguer rapidement la pandémie dès le printemps 2020 en adoptant des mesures de confinement très strictes frappant parfois des villes entières.