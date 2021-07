Chine: plus de 480 millions de doses de vaccins anti-covid fournies au monde

La Chine a fourni au monde plus de 480 millions de doses de vaccins contre la covid-19, a annoncé vendredi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

A ce jour, la Chine a fourni des vaccins à près de 100 pays, a précisé le porte-parole, Wang Wenbin, ajoutant que son pays s’était engagé à fournir le premier lot de dix millions de doses de vaccins au covax.

La Chine croit fermement que les vaccins contre la covid-19 sont des biens publics, a-t-il indiqué, notant que le pays a fourni le plus de vaccins au monde.

La Chine a mené des activités conjointes de recherche et développement et de production en coopération avec beaucoup de pays en développement, et a aidé des entreprises concernées à coopérer avec des parties étrangères pour mener les essais cliniques de phase III, a-t-il ajouté.

« A ce jour, plus de 100 pays ont approuvé l’utilisation des vaccins chinois. L’OMS a inclus les vaccins chinois développés par Sinopharm et Sinovac sur la liste des vaccins autorisés pour une utilisation d’urgence », a déclaré M. Wang

S.L. (avec MAP)