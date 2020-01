Chine: le Coronavirus continue de faire des victimes

Le bilan de l’épidémie de pneumonie virale (Coronavirus) s’élève à 106 morts en Chine et plus de 4.500 personnes ont été contaminées, indiquent les autorités mardi. Lundi, la ville de Pékin a fait état de son premier décès, un homme de 50 ans revenu de Wuhan.

Les autorités chinoises ont recommandé à leurs ressortissants de “reporter” leurs voyages “sans nécessité” à l’étranger, après avoir suspendu depuis lundi les voyages en groupe.

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a revu la veille à la hausse le risque de propagation du virus apparu en Chine, le qualifiant d'”élevé” à l’international et non plus de “modéré”, tout en admettant avoir fait une “erreur de formulation” dans ses précédents rapports.

Plusieurs pays dont le Japon vont envoyer des avions pour évacuer leurs ressortissants de Wuhan, épicentre d’une épidémie de pneumonie virale.

Wuhan, métropole du centre du pays où est apparu en décembre le nouveau coronavirus, et la quasi-totalité de la province du Hubei, sont coupés du monde depuis jeudi par les autorités dans l’espoir d’endiguer l’épidémie. Quelque 56 millions d’habitants sont concernés.

