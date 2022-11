Chine: la situation pandémique à Beijing «dans une phase critique»

Par LeSiteinfo avec MAP

La situation pandémique dans la capitale chinoise, Beijing, a atteint « une phase critique », la métropole recensant plus de 1.000 nouvelles infections quotidiennement, ont indiqué les autorités sanitaires locales, citées par les médias.

Eu égard au caractère « grave » de la nouvelle envolée des infections, les responsables de la capitale ont demandé aux habitants de réduire leurs déplacements. Les opérations de dépistage ont été renforcées, en particulier à Chaoyang, le district le plus touché par la nouvelle hausse des infections.

Le nombre de nouvelles infections à Beijing continue de croître à un niveau rapide, rendant l’action de prévention et de contrôle « plus difficile », a indiqué le porte-parole du gouvernement municipal de Beijing, Xu Hejian. De 12h00 à 15h00 mercredi, la capitale a signalé 913 cas d’infections au Covid-19 transmis localement, dont 352 cas dans le district de Chaoyang, qui abrite le centre financier de Guomao et le quartier diplomatique.

Les habitants de Chaoyang ont été priés de ne pas quitter leur quartier sauf en cas de besoin et de passer des tests d’acide nucléique près de chez eux. Outre les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie, les autorités de Beijing se sont engagées à minimiser l’impact des mesures de restriction sur la vie quotidienne des gens, notamment l’approvisionnement des supermarchés en produits alimentaires et l’accès aux soins médicaux.

