Cheb Khaled réagit à la mort de Rachid Taha (Vidéo)

Près d’une semaine après la mort de Rachid Taha, Cheb Khaled a enfin réagi au décès de l’un des membres de 1, 2, 3 Soleil lors d’une intervention pendant le JT d’Annahar TV.

Avec sa voix enrouée, le roi du Rai a confié que Rachid Taha était son ami avant même le concert mythique qui les a réunis vu que les deux chanteurs sont originaires d’Oran. «C’est la première personne que j’ai rencontrée à mon arrivée à Paris. Il était un chanteur engagé, d’autant plus qu’il y avait beaucoup de racisme en France quand il s’y est installé. On a perdu un grand homme», a-t-il regretté.

Le chanteur de Didi s’est rappelé du concert 1, 2, 3 Soleil qui avait fait un tabac, soulignant qu’il cherchait une idée pour faire connaître davantage le Rai dans le monde. «Ma maison de production m’a proposé d’organiser un concert avec des artistes algériens uniquement et j’ai immédiatement accepté. On a ainsi fait appel à Rachid Taha et à Faudel qui venait d’entamer sa carrière artistique. C’était l’occasion pour lui faire de la promo. C’était une belle aventure», a précisé Cheb Khaled.

Et d’ajouter qu’il a rencontré Rachid Taha un mois avant son décès. «Il m’a pris dans ses bras et m’a dit : «Khaled, viens qu’on refasse 1, 2, 3 Soleil afin de laisser un souvenir au public après ma mort», s’est rappelé l’artiste, soulignant qu’il préparait un album pour 2019 avec de belles surprises à ses fans.

«Il a réussi à créer un style propre à lui : le rock algérien. C’était un véritable rockeur. Mais il me disait souvent que les pays arabes avaient du mal à l’accepter. En même temps, il refusait de changer son style. De mon côté, je soutenais amplement sa décision. Personne ne peut changer un rockeur. Que Dieu ait son âme en sa saint miséricorde», a-t-il conclu.

Rappelons que Rachid Taha est décédé à Paris dans la nuit du mardi au mercredi 12 septembre des suites d’une crise cardiaque pendant son sommeil.

N.M.