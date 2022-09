Charles III officiellement proclamé Roi

Charles III a été officiellement proclamé Roi lors d’une cérémonie du Conseil d’accession, retransmise à la télévision pour la première fois de l’histoire, au palais de Saint James, samedi matin à Londres.

Une vague d’autres proclamations aura lieu dans tout le Royaume-Uni jusqu’à dimanche, où les drapeaux, qui flottent au plus haut depuis la fin du conseil, seront remis en berne, jusqu’à la fin de la période de deuil national décrété par le gouvernement, suite au décès jeudi de la Reine Elizabeth II. La cérémonie a eu lieu au palais de Saint-James en présence de la nouvelle reine consort Camilla, du nouvel héritier du trône le prince William, de la Première ministre Liz Truss et de plusieurs de ses prédécesseurs et dignitaires.

Charles III a profité de sa première adresse au peuple du Royaume-Uni, vendredi soir, pour renouveler l’engagement pris par sa mère Elizabeth II de servir les Britanniques toute sa vie.

« Comme la Reine elle-même l’a fait avec un dévouement inébranlable, je m’engage moi aussi solennellement, pendant le temps qu’il me reste à vivre, à défendre les principes constitutionnels qui sont au cœur de notre nation », a-t-il assuré. « Et où que vous viviez au Royaume-Uni, ou dans les royaumes et territoires du monde entier, et quelles que soient vos origines ou vos croyances, je m’efforcerai de vous servir avec loyauté, respect et amour, comme je l’ai fait tout au long de ma vie », a soutenu le souverain de 73 ans. Charles est devenu Roi dès le décès de sa mère, mais le Conseil d’accession se tient le plus tôt possible après la mort d’un monarque pour proclamer officiellement le successeur.

S.L. (avec MAP)