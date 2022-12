Champs Élysées, Times Square…les Marocains ont partagé leur bonheur (VIDEOS)

La nuit du 6 décembre a été célébrée à travers le monde entier par les Marocains, suite à la victoire des Lions de l’Atlas face à la Roja. Des Champs Élysées en France à Times Square aux USA, l’ambiance a battu son plein.

A Times Square en plein cœur de New York, tout semblait normal en fin de journée de travail. Des touristes se prennent en photo, perpétuant leur passage à la place new-yorkaise, alors que d’autres scrutent les vitrines des grandes marques à la recherche d’un article de prédilection.

A 19H00 (Heure locale), l’atmosphère a soudainement changé, prenant une allure festive à l’arrivée d’une “marée” de supporters marocains, qui se sont donnés rendez-vous à cette place emblématique de la Grande Pomme, à travers des pages Facebook, pour célébrer en grande pompe la qualification historique et bien méritée des Lions de l’Atlas en quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar lors d’un match à couper le souffle ce mardi face à l’Espagne.

Brandissant les couleurs nationales, des hommes, femmes et enfants, mus par un sens élevé d’appartenance et de patriotisme, ont donné libre cours à une joie sans borne pour fêter un bel exploit qui restera gravé dans les annales du football marocain, arabe et africain.