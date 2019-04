C’est officiel, la France augmente les frais de scolarité pour les étudiants étrangers

C’est désormais officiel. L’arrêté portant sur la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers a été publié ce 21 avril au Journal officiel. Cette hausse entrera en vigueur à la prochaine rentrée universitaire.

Ainsi, les étudiants non-européens devront payer plus de dix fois plus que leurs homologues européens (2.770 euros en licence et 3.770 euros en master contre 170 euros en licence et 243 euros en master pour les étudiants européens), selon le ministère français de l’Enseignement supérieur.

Cependant, certains étudiants étrangers pourront profiter de l’exonération de la hausse des frais de scolarité, notamment en raison de leur “situation personnelle” ou s’ils répondent “aux orientations stratégiques de l’établissement”.

À noter que cette hausse ne s’appliquera qu’aux nouveaux venus. Les étudiants non-européens ayant déjà entamé leurs études dans l’Hexagone ne sont pas concernés, tout comme les doctorants étrangers.

L’annonce de cette mesure gouvernementale avait créé un tollé en novembre dernier. L’objectif est de financer plus de bourses et d’améliorer les conditions d’accueil des étudiants, avait expliqué le premier ministre français, Édouard Philippe.

La France veut accueillir 500.000 étudiants étrangers d’ici 2027, alors qu’elle en accueille actuellement 300.000.

Le premier ministre avait également annoncé une amélioration de la politique des visas. Les formalités seront simplifiées afin de permettre au pays d’accueillir plus d’étudiants.

S.L.