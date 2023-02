César 2023 : le discours d’ouverture de Jamel Debbouze (VIDEO)

L’acteur, comédien et producteur Jamel Debbouze a une nouvelle fois prononcé le discours d’ouverture des César 2023. L’humoriste marocain a déclaré avec ironie que la présentation de cette soirée est devenue dangereuse, car « on n’est pas à l’abri d’une Will Smith ». Jamel Debbouze fait référence à travers cette blague à la gifle donnée par Will Smith à Chris Rock aux Oscars en mars 2022.

Jamel Debbouze a ensuite taquiné une grande partie d’artistes dans la salle avant d’être interrompu par l’actrice Juliette Binoche (voir la minute 10:10 sur la vidéo ci-dessous).