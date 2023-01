CES 2023 : Samsung partage sa vision ”Bring The Calm” pour un monde plus connecté

Communiqué. Samsung Electronics Co., Ltd. fait part de sa vision d’un monde connecté plus serein grâce à des technologies avancées qui améliorent la vie des utilisateurs en leur offrant des expériences plus intelligentes et plus intuitives. Dans le cadre d’une conférence de presse organisée à l’occasion du CES 2023, Samsung et ses grands partenaires se sont réunis pour exposer la manière dont ils prévoient de construire un monde mieux connecté tout en contribuant à un avenir plus durable.

Jong-Hee (JH) Han, vice-président, CEO and Head of the DX (Device eXperience) Division de Samsung Electronics, a inauguré la présence de l’entreprise au CES en exposant la stratégie de Samsung qui consiste à concrétiser la promesse d’une expérience complètement connectée, et veiller à construire un avenir plus durable. Les grandes lignes de la stratégie présentée lors de la conférence de presse soulignent l’objectif de l’entreprise d’apporter du calme dans notre monde connecté afin que les appareils et l’innovation puissent réellement offrir des expériences meilleures, plus personnelles et plus intuitives. Pour ce faire, Samsung s’attache à connecter les appareils de manière intégrée et à concevoir des produits capables de rendre l’utilisation quotidienne de la technologie plus durable.

« Nous sommes conscients que notre vision est ambitieuse « , a déclaré le CEO JH Han. « Il s’agit de surmonter les réels défis d’aujourd’hui et de comprendre les besoins et aspirations futurs des clients. Il faudra du temps, de l’innovation et une coopération avec des partenaires du monde entier. Mais nous sommes déterminés à la réaliser, et nous nous y mettons déjà. »

Samsung intègre le développement durable à tous les niveaux

Pour faire face aux enjeux actuels de notre planète, Samsung a souligné la manière dont elle continue à privilégier l’environnement en alliant des objectifs de durabilité, une conception innovante des produits et des partenariats stratégiques. Ainsi, d’ici 2050, toutes les entreprises de Samsung couvriront leurs besoins en électricité avec des énergies renouvelables et n’émettront pas de carbone. À plus court terme, la division DX passera à 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2027 et atteindra des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2030.

Pour atteindre ses objectifs en matière de durabilité, Samsung a expliqué en quoi la durabilité au quotidien, qui consiste à intégrer des caractéristiques de durabilité dans les produits et services les plus populaires de l’entreprise, contribuera à un environnement plus sain. Cela comprend la création de produits plus durables grâce à une conception innovante des matériaux et de l’efficacité énergétique.

« En inscrivant la durabilité dans l’expérience produit, nous et les nombreuses personnes qui utilisent nos produits dans le monde, pouvons contribuer à une planète plus saine », a déclaré Inhee Chung, vice-présidente du Corporate Sustainability Center chez Samsung. « En conséquence, certains de nos produits les plus populaires font désormais partie de nos produits les plus durables ».

Samsung a annoncé que nombre de ses téléviseurs et smartphones utilisent des matériaux recyclés, notamment du plastique recyclé provenant de filets jetés, alors que les appareils électroménagers, la mémoire et les puces du réseau radio 5G de l’entreprise contribuent aux économies d’énergie des clients. Par ailleurs, les services connectés de Samsung, tels que SmartThings Energy et AI Energy Mode, aident également les consommateurs à économiser de l’énergie et à réduire les coûts tout en diminuant leur impact climatique global.

Samsung a également partagé la vedette avec Patagonia, leader mondial des vêtements, pour évoquer le partenariat mis en place pour lutter contre les micro-plastiques, ces minuscules particules souvent présentes dans les vêtements et rejetées dans les océans, les lacs et les rivières à cause de la lessive. Vincent Stanley, Directeur de la Philosophie chez Patagonia, a expliqué comment les deux entreprises ont mis au point une nouvelle technologie de lavage appelée « Less Microfiber Cycle », actuellement en cours d’intégration dans les lave-linge Samsung, qui permet de réduire de 54 % le rejet de microplastiques pendant un cycle de lavage.

Parallèlement, James Kwon, chef de produit, ENERGY STAR pour l’électronique à l’Agence (EPA), a annoncé que l’expérience de maison connectée de Samsung avec SmartThings est le premier système de gestion de l’énergie pour maison intelligente de masse à obtenir la prestigieuse certification ENERGY STAR SHEMS. Samsung continue également à collaborer avec diverses parties prenantes dans le cadre de ses efforts de durabilité. Elle a notamment rejoint le Carbon Trust et d’autres leaders technologiques pour développer la première spécification de l’industrie pour mesurer, comptabiliser et décarboniser les émissions associées aux appareils connectés lorsqu’ils sont utilisés par les clients.

Une maison et une vie connectées fondées sur la simplicité d’utilisation

Samsung a détaillé ses plans pour accomplir l’expérience connectée aujourd’hui et à l’avenir. Lors de la conférence de presse de l’entreprise, Jaeyeon Jung, vice-président exécutif et responsable de SmartThings, a souligné comment des fonctions comme SmartThings Home Monitor et SmartThings Pet Care apportent de la praticité à l’expérience connectée en contrôlant et en communiquant des alertes pour tout ce qui est inhabituel – pour les personnes et les animaux de compagnie. Activés par la Samsung Smart TV, ces services sont l’une des nombreuses façons dont Samsung et la plateforme connectée SmartThings créent une maison encore plus intelligente.

Un élément clé de cette vision est le renforcement de l’interopérabilité, qui permet aux consommateurs de connecter un plus grand nombre de leurs appareils, qu’ils soient ceux de Samsung ou d’une marque partenaire. Alors que l’industrie cherche à instaurer un nouveau niveau de compatibilité grâce à la norme Matter pour la maison intelligente, Samsung a déclaré son engagement envers cette philosophie. SmartThings a été l’une des premières marques à adopter Matter, et Samsung est un membre fondateur de la Home Connectivity Alliance (HCA).

Toujours lors de la conférence de presse du CES, Samsung a annoncé sa dernière innovation en matière de maison intelligente, avec la SmartThings Station – son premier produit à intégrer dès le départ le support Matter. Il s’agit d’une nouvelle façon pratique de lancer les expériences SmartThings à la maison et de faciliter l’interaction avec les appareils connectés. La SmartThings Station transforme le chargeur sans fil de Samsung en un hub intelligent qui peut transformer de manière naturelle l’état de votre maison au moyen d’un simple clic.

La priorité accordée aux expériences connectées s’est également étendue au dévoilement de nouveaux partenariats, notamment l’annonce d’une collaboration élargie avec Philips Hue. Jasper Vervoort, Senior Vice President et General Manager chez Philips Hue, a évoqué une nouvelle façon de synchroniser le contenu des téléviseurs Samsung avec l’éclairage Philips Hue grâce à l’application Philips Hue Sync TV, qui peut être téléchargée depuis l’App Store sur les téléviseurs Samsung. Il s’agit de la première solution permettant de synchroniser l’éclairage et le contenu des téléviseurs Samsung sans matériel supplémentaire.

Avec plus d’appareils connectés que jamais, Samsung a aussi détaillé comment les innovations en matière de sécurité et de confidentialité seront les clés de la construction d’écosystèmes d’appareils connectés. Elle porte ses expériences en matière de sécurité des appareils à un niveau supérieur grâce à sa prochaine solution, Samsung Knox Matrix, qui permettra de synchroniser de manière pratique et sûre les informations d’identification entre les appareils, tout en protégeant les informations sensibles.

L’expérience connectée s’étend également aux déplacements. Marcus Futterlieb, de Harman, a dévoilé les plans proposés par les deux sociétés pour introduire un degré supérieur d’intelligence, de personnalisation et de commodité dans l’expérience (ICX). Au cœur de cet effort se trouve Harman Ready Care, qui utilise un algorithme d’apprentissage automatique pour traiter les données provenant des détecteurs de la voiture afin de mesurer la somnolence et la distraction du conducteur et de proposer des interventions personnalisées pour atténuer les risques et améliorer le bien-être de ce dernier.

Une vision pour l’avenir

Samsung a également présenté des innovations et des technologies de nouvelle génération faisant appel à l’intelligence artificielle (IA) la plus récente. Les expériences rendues possibles par l’IA spatiale – comme dans le JetBot AI+ – préparent le terrain pour de meilleures expériences à domicile, spécifiques aux dimensions et à l’environnement de votre espace.

En complément, Samsung a donné un aperçu du mode Relumino, qui arrivera cette année sur certains téléviseurs Samsung Neo QLED 8K et 4K 2023, afin de rendre le visionnage de contenus possible pour les personnes souffrant de déficience visuelle. Le mode Relumino met en évidence les contours et améliore le contraste et les couleurs afin que le contenu soit plus clair et plus facile à regarder. Samsung a également exposé une nouvelle paire de lunettes Relumino, qui a fait ses débuts au CES 2018 dans le cadre de son programme d’accélération des startups C-Lab project, ainsi que son application mobile pour rendre l’expérience visuelle plus agréable et personnalisée sur chaque écran.