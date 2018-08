Ce que l’on sait de l’attaque au couteau près de Paris (VIDEO)

[# Trappes] Opération de police achevée Le RAID n'a pas été engagé. Individu neutralisé et décédé. Bilan humain s'agissant des victimes : 2 personnes décédées, 1 blessé grave. @Prefet78 remercie les fonctionnaires de @PoliceNat78 pour leur sang-froid et leur professionnalisme

