Ce qu’a dit Boeing sur le retour en service du 737 MAX

Comme nous l’avons souligné précédemment, c’est à l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) et aux autres autorités de réglementation du monde entier qu’il revient de déterminer la date du retour en service du Boeing 737 MAX. Toutefois, afin de permettre à nos clients et fournisseurs de planifier au mieux leurs activités, nous leur faisons régulièrement part de nos meilleures estimations à propos de la date à laquelle les autorités de réglementation commenceront à autoriser le retour en service du 737 MAX.

Nous informons nos clients et nos fournisseurs que selon nos prévisions actuelles, le retour en service du 737 MAX débutera au milieu de l’année 2020. Cette estimation actualisée repose sur l’expérience acquise à ce jour dans le cadre du processus de certification. Elle est assujettie aux efforts que nous déployons en permanence pour faire face à certains risques connus relatifs au calendrier, ainsi qu’à d’autres événements pouvant survenir au cours du processus de certification. Cette estimation tient également compte, d’une part, de l’examen approfondi et rigoureux auquel les autorités de réglementation procèdent, à juste titre, à chaque étape de leur étude du système de commandes de vol du 737 MAX et, d’autre part, des décisions prises par le Comité conjoint d’évaluation des opérations JOEB (Joint Operations Evaluation Board) pour déterminer les besoins des pilotes en matière de formation.

Le retour en service en toute sécurité du 737 MAX est la première de nos priorités, et nous sommes convaincus qu’il aura lieu. Nous mesurons et regrettons les difficultés persistantes que l’immobilisation du 737 MAX induit pour nos clients, les autorités de réglementation, nos fournisseurs et les usagers du transport aérien. À l’occasion de la publication la semaine prochaine de nos résultats financiers trimestriels, nous fournirons des informations supplémentaires concernant les efforts que nous déployons pour remettre le 737 MAX en service en toute sécurité.