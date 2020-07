Ce qu’a découvert un touriste français à son retour du Maroc

Un ressortissant français vient de vivre la plus grosse frayeur de sa vie. D’après le site Sud Ouest, ce quadragénaire, originaire d’Esnandes, passait ses vacances au sud du Maroc et a dû se confiner dans le désert après la fermeture des frontières pour cause du covid-19.

Jeudi dernier, le touriste a regagné son territoire et a découvert, à sa grande surprise, un scorpion dangereux dans ses bagages. Cette race de la bestiole, de couleur sombre, vit dans le désert et son venin peut être mortel. La même source a cité des spécialistes qui, selon eux, le venin de cette race de scorpion est plus toxique que le cobra.

Après l’avoir découvert, le quadragénaire a pris son courage à deux mains et a réussi à le recouvrir d’une caisse en plastique avant d’alerter les autorités. Les spécialistes animaliers, accompagnés d’éléments de la gendarmerie, ont fouillé les bagages de l’homme pour s’assurer qu’aucune autre bestiole ne s’est introduite dans ses sacs.

Par la suite, les autorités ont appelé deux zoos de la région pour venir récupérer le scorpion.

N.M.