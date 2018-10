Cataclysme en Algérie: cinq généraux incarcérés

Selon la chaîne Ennahar TV, ils sont impliqués “dans une affaire de biens mal acquis et de corruption”. D’après cette même source, leurs passeports ont été retirés en septembre par le tribunal militaire et ils n’avaient pas le droit de quitter le territoire.

Il s’agit du général Menad Nouba, ex-commandant de la Gendarmerie nationale, des généraux Habib Chentouf, Saïd Bey et Abderrazak Chérif, anciens chefs de régions militaires, et du général Boudjemaâ Boudouaour, ex-directeur des Finances au ministère de la Défense. Ils ont été présentés devant un juge d’instruction et ont été placés en détention provisoire.