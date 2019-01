Carlos Ghosn a démissionné de Renault (VIDEO)

Incarcéré au Japon depuis deux mois, Carlos Ghosn est désormais ex-PDG du constructeur automobile Renault, depuis la nuit de mercredi à jeudi.

En effet, il a démissionné depuis sa cellule. Et c’est le ministre français de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire qui l’a annoncé ce jeudi à Davos, en Suisse. Depuis 2005, Carlos Ghosn veillait sur les affaires de Renault et de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi dont il est le créateur. Déchu de l’état de grâce depuis son arrestation, il doit répondre à la justice nippone concernant la “non-déclaration” aux autorités boursières entre 2010 et 2018 d’une grande partie de ses revenus au titre de ses fonctions chez Nissan. Pour cela, il risque jusqu’à quinze ans de prison.

Suite à la réunion du conseil d’administration de Renault qui s’est tenu jeudi, c’est un tandem qui devrait prendre sa succession à la tête du constructeur français. Il s’agit de Thierry Bolloré, l’adjoint de Carlos Ghosn et Jean-Dominique Senard, patron de Michelin, histoire de ne plus laisser qu’à une seule entité le plein pouvoir.

M.J.K.